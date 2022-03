Oggi l’ultimo addio a Valentina Rubino

NewTuscia – VITERBO – Si sono svolti oggi i funerali di Valentina Rubino, la 24enne scomparsa in seguito all’incidente sulla Cimina. proprio accanto alla camera ardente, nella chiesa del Sacro Cuore al Pilastro, sono stati in molti a stringersi attorno alla famiglia della ragazza e ad ascoltare le parole del parroco officiante, don Flavio Valeri.

Le parole del parroco hanno ricordato come da bambina e poi da ragazza, Valentina, abbia lasciato una bellissima parte di se alla parrocchia, da ultimo con l’esperienza del grest. In un luogo dove ha sorriso e ha fatto divertire, le è stato dato l’ultimo addio.

L’incidente in cui era rimasta coinvolta insieme ad un’amica e ad altri due ragazzi, è avvenuto la notte tra il 1 e il 2 marzo e proprio le due ragazze avevano riportato le ferite più gravi, ma per Valentina si sono fatte subito disperate. Nonostante la campagna di donazione del sangue a cui ha aderito molta gente, non è stato possibile salvarle la vita.