Vitorchiano, iniziati i lavori per l’illuminazione in Via Bachelet￼

NewTuscia – VITORCHIANO – Sono iniziati a Vitorchiano i lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione notturna in Via Bachelet, nel tratto che va dal “Conventino” allo svincolo della superstrada Viterbo-Orte. L’intervento, le cui tempistiche sono state purtroppo condizionate dall’emergenza sanitaria, prevede il ripristino, peraltro eseguito, dei lampioni tagliati in precedenza per motivi di sicurezza e la contestuale sostituzione di tutti i corpi illuminanti con lampade a tecnologia LED a basso consumo energetico; a seguire anche la sostituzione delle lampade lungo il marciapiede all’altezza della chiesa. Questi lavori fanno seguito a quelli per la realizzazione della pubblica illuminazione in Via La Nova e, inoltre, anticipano i successivi interventi in Strada Sodarella, Via Pirandello e Strada Ortana 25 (località Pallone).

“Si tratta di interventi – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – che, oltre a fornire maggiore visibilità nelle ore notturne e ad aumentare la sicurezza stradale, rappresentano un tassello del più ampio progetto del Comune volto a una maggiore sostenibilità ambientale del proprio patrimonio, come dimostrano anche le numerose azioni, tra caldaie, pannelli fotovoltaici, nuovi infissi e cappotto termico, eseguite negli immobili scolastici. Ricordiamo in tal senso che nei mesi scorsi sono state già eseguite alcune attività relative al primo step dei lavori di efficientamento della pubblica illuminazione, con particolare riferimento a Piazza Umberto I, Via Manzoni e al primo tratto di Via Teverina“.

Tali opere si tradurranno presto anche in minori consumi permettendo di assorbire, almeno in parte, gli aumenti per i maggiori costi di approvvigionamento energetico che stanno caratterizzando questo periodo.