Parte “Civita tra arte e storia”

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Al Museo della Ceramica Casimiro Marcantoni è in partenza “Civita tra arte e storia”, un ricco ciclo di workshop, visite guidate, escursioni che si svolgerà a Civita Castellana in primavera e all’inizio dell’estate, un invito per tutti a sviluppare la propria creatività e ad avventurarsi alla scoperta del nostro straordinario territorio.

“Abbiamo pensato al nostro Museo della Ceramica come uno spazio attivo che si apre alla cittadinanza – commenta il sindaco Luca Giampieri che aggiunge – attraverso questa prima edizione tutti i cittadini, dai più piccoli agli adulti potranno partecipare insieme a tutte le varie attività programmate, dai laboratori alle escursioni nei luoghi simbolo del nostro territorio coinvolti dai maestri d’arte e dalle guide alla scoperta delle nostre radici e della nostra storia.”





L’intento è introdurre i partecipanti a differenti tecniche di disegno, pittura, modellato: in ogni incontro si esplorerà una tecnica, gli strumenti da utilizzare e si daranno consigli tecnici specifici; sì parlerà dei differenti linguaggi artistici, dal disegno e la pittura dal vero, all’arte astratta, dalla progettazione al modellato, con la realizzazione di elaborati in terracotta. Il tutto focalizzando l’attenzione al rapporto privilegiato che alcuni di essi hanno con il territorio: a questo scopo alle attività pratiche saranno affiancate passeggiate in luoghi di grande interesse storico-archeologico e naturalistico, per creare un connubio tra arte e paesaggio e aprire le porte a tutti, bambini e adulti, dagli aspiranti artisti agli amanti della natura, dagli appassionati di storia e archeologia agli amanti del trekking.

La rassegna “Civita tra arte e storia”, patrocinata dal Comune di Civita Castellana, è organizzata da Siat, società che gestisce il Museo della Ceramica Casimiro Marcantoni, costantemente a lavoro per la valorizzazione del museo inteso non solo come spazio espositivo, ma come punto di riferimento per la tradizione ceramica locale, luogo di divulgazione e promozione culturale, sede di attività didattiche e di esperienze artistiche.

Tutte le attività proposte saranno tenute da figure specializzate, maestri d’arte e guide turistiche abilitate e sono aperte a persone di tutte le età / dai 7 anni in su, l’intento è quello di coinvolgere per i mesi successivi sempre più figure in modo da ampliare l’offerta proposta.

Per informazioni e costi

museodellaceramica@comune.civitacastellana.vt.it

Tel. 3392077494-3397731426