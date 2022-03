NewTuscia – VITERBO – Nel pomeriggio,in via del pilastro, un pedone è stato investito da una vettura alla cui guida si trovava una donna poi portata sembrerebbe in stato di shock all’ospedale. Il signor A. C., purtroppo non è sopravvissuto all’impatto.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, la polizia e i sanitari del 118. La strada è stata chiusa al traffico per dare modo di effettuare i rilievi del caso e il soccorso, ove possibile.