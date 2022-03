InArma API, Gennaro Giardino coordinatore della provincia

GENNARO GIARDINO GIÀ CONOSCIUTO NEL SOCIALE E IN POLITICA, ASSUME L’INCARICO DI COORDINATORE DELLA PROVINCIA DI VITERBO DAL DIRETTIVO DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE INARMA

L’associazione InArmaapi, in data 4 marzo 2022, ha assegnato numerose cariche tra cui quella a Giardino Gennaro, nominandolo Coordinatore Provinciale di Viterbo.

L’associazione ripone nei confronti del neo eletto Coordinatore Provinciale Gennaro Giardino stima e fiducia, la stessa che si sta estendendo su tutto il territorio Italiano, conta molto su queste figure le quali oltre a fare proselitismo, dovranno soprattutto sostenere i soci e familiari che si rivolgono a lui per qualsiasi esigenza.

Giardino sa bene che le intenzioni di InArma api, sono quelle di sostenere al massimo le esigenze dei soci, sa anche che tutto ciò che può essere affrontato a livello provinciale lo farà lui mentre se la cosa è di interesse Regionale la passerà al Regionale, la quale farà la stessa cosa in caso si rivolge al Consiglio Direttivo Nazionale che valuterà la problematica a livello centrale.

II Coordinatore provinciale afferma il Presidente Remo Paniccia è una figura importante e si sta cercando di far ricadere la scelta su elementi con caratteristiche adatte alle esigenze dei soci e per portare avanti il progetto di InArma.

InArma A.P.I., –Associazione Pensionati Interforzeè stata fondata per volontà di sette amici,(Remo Paniccia, Luigi De Rasis, Marco Bastione, Fabio Romani, Filippo Di Bartola, Palmerino Paniccia e Rosario Fermo) già appartenenti alle varie Forze di Polizia.

La nascita di questa associazione, per mettere a disposizione dei futuri soci e dei loro familiari le esperienze maturate negli anni nel mondo del lavoro e nella vita, con il solo scopo di aiutare tutti e per non lasciare nessuno da solo.

L’Associazione InArma A.P.I., ha pensato di allargare l’iscrizione oltre alle suddette FF.AA. e di PP. anche alle tante altre categorie inserite nello statuto, per assicurare agli iscritti una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, ”InArma API” mette a disposizione una serie di servizi che spaziano dalla tutela previdenziale alle problematiche fiscali e abitative, alla difesa dei consumatori, al tempo libero ed alla formazione professionale.

Il Presidente InArma Api

Dott. Remo paniccia