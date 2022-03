CGIL Viterbo, apre lo sportello immigrazione 

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La Camera del Lavoro di Viterbo, Civitavecchia e Roma Nord rende noto che è istituito presso la sede territoriale di Viterbo, sita in Via Saragat n.8, 1o Sportello Integrato Immigrazione.



Con l’istiruzione di tale Sportello questa Camera del Lavoro si propone di offrire ai lavoratori ed ai cittadini stranieri una specifrca gamma di servizi integrati tramite la collaborazione di diverse professionalità e competenze, cosi da garantire una presa in carico ed una tutela complessiva delle vicende legali degli utenti. In particolare 1o Sportello Integrato Immigrazione si awarrà del patronato INCA, nella persona dell’operatrice legale per l’immigrazione Lavinia Fantini, che già da molti anni fornisce un’assistenza qualificata sul territorio ai cittadini stranieri e dell’Aw.Carlo Mezzelli del Foro di Viterbo, legale specia-lizzato in materia di immigrazione, con una lunga esperienza nel settore.



Lo Sportello Integrato Immigrazione sarà in funzione ogni mercoledi dalle ore 14,30 alle ore 16,30 a decorrere dal 16 marzo e potrà presto essere aperto anche in altre sedi territoriali del1a Camera del Lavoro di Viterbo, Civitavecchia e Roma Nord.