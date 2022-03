Scontro tra autoarticolato e macchina

NewTuscia – MONTEFIASCONE – E’ avvenuto intorno alle 6.00 di ieri mattina sulla Cassia Nord, l’incidente tra una macchina e un autoarticolato in cui una donna è rimasta ferita. All’altezza di Pian di Monetto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone e sanitari del 118.

La donna alla guida della vettura è stata trasportata a Belcolle e la Cassia chiusa dai militari in entrambi in sensi per le ore di cui la rimozione dei mezzi sulla carreggiata ha necessitato. Le cause dell’incidente sono al vaglio.