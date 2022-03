Ottima la partecipazione dell’Alto Lazio alla Roma Ostia Half Marathon 2022

NewTuscia – “Tutte le strade portano a Roma, tranne una”, questo lo slogan della manifestazione Roma Ostia Half Marathon che ha coinvolto moltissimi appassionati di corsa sia italiani sia stranieri, agonisti e master.

La 47^ edizione della Roma Ostia si è svolta domenica 6 marzo 2022 sul classico percorso di 21,097 km, interamente su asfalto, e vario, con lievi saliscendi, molto veloce con partenza da Roma Eur Palalottomatica e arrivo ad Ostia, Piazzale Cristoforo Colombo.

Gara molto sentita e partecipata dei quindici atleti, 14 uomini ed una donna, della Squadra dell’Alto lazio che si sono allenati con impegno per ottime prestazioni in gara, con qualcuno alla prima esperienza su questa distanza.

Il primo a tagliare il traguardo ad Ostia è l’atleta Troncarelli Fabio in 1 h 22’ 42″

A seguire gli atleti che chiudono la competizione in meno di 1 he 30′ sono, in ordine di classifica : Ottavianelli Oddo, Gelanga Stefano, Smera Sergio, Pieralisi Massimiliano, Olivieri Alessio, Patrizi Angelo, Natili Ugo. Gli altri atleti arriveranno al Piazzale Cristoforo Colombo superando di pochi minuti 1h e 30’ : Tofanacchio Gianluca, Angeletti Federica, Scungio Simone, Merante Pasquale, Malatesta Umberto, Altigieri Maurizio, Fresa Fabio

La Roma Ostia ha donato le sue emozioni speciali a tutti i runners dell’Alto Lazio partecipanti, e ai tantissimi altri atleti provenienti dalla nostra regione e dal resto d’Italia, con ampia partecipazione di atleti e atlete dall’estero.

Ora il gruppo master Alto Lazio asd si prepara ai nuovi appuntamenti previsti in primavera in regione e fuori regione.