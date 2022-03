Modica batte netto il Tuscania volley

NewTuscia – MODICA – Non riesce alla Maury’s Com Cavi Tuscania l’aggancio alla vetta. I ragazzi di Sandro Passaro, ancora alle prese con defezioni importanti, devono cedere, dopo un’ora e mezza di battaglia, ad una Avimecc Modica che si conferma ancora una volta un’ottima squadra, specialmente di fronte al proprio pubblico. Dopo aver perso il primo set 25/20, capitan Marsili e compagni sembrano prendere le giuste misure a Martinez e compagni arrivando ad avere la prima palla set dell’incontro che però sprecano malamente 26/24. Nel terzo e ultimo parziale, ancora occasioni per i laziali che però devono arrendersi ai vantaggi 29/27.

“Modica è una squadra che in casa ha tolto punti a tutte le grandi di questo campionato -è il commento di coach Passaro- però noi al secondo e al terzo set le nostre occasioni ce le siamo create ma non siamo stati scaltri a sfruttarle. Da qui bisogna ripartire: dobbiamo essere più cinici quando abbiamo la possibilità di chiudere”.

Per quanto riguarda le formazioni di partenza, Giancarlo D’Amico dispone l’Avimecc Modica con Alfieri in regia, Martinez opposto, Chillemi e Turlà di banda, Raso e Garofolo centrali, Nastasi libero. Sandro Passaro risponde schierando la Maury’s Com Cavi Tuscania con capitan Marsili al palleggio, Boswinkel opposto, Della Rosa e Stamegna laterali, Ceccobello e Menichetti centrali, Prosperi libero.

Tuscania di nuovo in campo domenica prossima in trasferta a Palmi, si gioca alle 18.

AVIMECC MODICA – MAURY’S COM CAVI TUSCANIA 3/0

(25/20 – 26/24 – 29/27)

Durata: ’25, ’32, ’34

Avimecc Volley Modica: Alfieri 3, Raso 7, Martinez 20, Caleca, Turlà 7, Chillemi 9, Nastasi (L1), Gavazzi, Aiello (L2), Firrincieli, Loncar, Tidona, Garofolo 13, Saragò. All. D’Amico, Ass. Di Stefano.

Maury’s Com Cavi Tuscania: Stamegna 9, Marsili 2, Menichetti 3, Della Rosa 13, Boswinkel 22, Catinelli, Rossatti, Ceccobello 3, Quagliozzi, Sandu, Turri Prosperi (L). All. Passaro, Ass.: Barbanti.

Giancarlo Guerra