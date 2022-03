Meteo per Viterbo, Lazio, Italia del 10/03/2022

Viterbo

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno invariate con tempo asciutto. Temperature comprese tra -2°C e +10°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio su tutti i settori della regione; in serata le condizioni meteo rimarranno invariate con tempo asciutto e cieli sereni sulle coste e sulle zone interne.



AL NORD



Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori, poco nuvoloso tra Liguria e Piemonte. In serata ancora tempo asciutto al settentrione ma con nuvolosità in aumento al Nord-Ovest. Deboli nevicate nella notte sulle Alpi Piemontesi dai 1000 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza di nuvolosità; attese velature in transito tra Toscana, Umbria e Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE



Al mattino cieli in prevalenza sereni, eccetto qualche innocuo addensamento sulla Puglia. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo delle condizioni meteo. In serata ancora tempo asciutto, eccetto isolate piogge sulla Puglia; nuvoosità in aumento nella notte su tutti i settori.

Temperature minime e massime in generale rialzo da nord a sud.

