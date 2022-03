Le telecamere di LINEA VERDE START tra le imprese di Confartigianato a Soriano e Fabrica

Dal 12 marzo riparte il viaggio nell’Italia del valore artigiano: si comincia dalla Tuscia

NewTuscia- VITERBO – Il 12 marzo alle ore 12 su Rai 1, con la puntata dedicata al Lazio e in particolare alla Tuscia e alla Sabina riparte “Linea Verde Start”, il programma realizzato in esclusiva con Confartigianato e dedicato alle piccole imprese che fanno grande il nostro Paese. Prosegue così il viaggio nell’Italia del valore artigiano condotto da Federico Quaranta, che per quattro settimane, ogni sabato, porterà i telespettatori a scoprire su Rai1 le nostre aziende, li guiderà nei luoghi dove gli imprenditori creano benessere economico e coesione sociale, racconterà le loro storie e l’impegno di Confartigianato al loro fianco. Lazio, Toscana, Veneto, Marche sono le nuove tappe 2022 dell’itinerario di Linea Verde Start che lo scorso anno ha toccato il Piemonte, la Lombardia, l’Emilia Romagna e la Puglia.

Si riparte dalla provincia di Viterbo, dai territori di Soriano nel Cimino e Fabrica di Roma, dove a farla da protagoniste saranno le aziende di Confartigianato Viterbo La Table di Danilo Cirioni e Micci srl di Stefano Micci. La puntata del 12 marzo, dove alla scoperta del territorio insieme a Federico Quaranta ci sarà il presidente di Confartigianato Viterbo e Confartigianato Lazio Michael Del Moro, sarà un viaggio nei borghi parlano la lingua dell’artigianato più autentico e custodiscono saperi e competenze che risalgono alla notte dei tempi. Luoghi molto fertili dal punto di vista produttivo e dalle grandi potenzialità espresse proprio dai piccoli imprenditori che rilanciano in chiave innovativa e portano nel mondo le tradizioni manifatturiere locali.

“E’ il valore artigiano, fortissima componente del tessuto socio economico del nostro territorio, il protagonista di questa bella iniziativa di Ra1 e Confartigianato, rappresentata dalla trasmissione Linea Verde Start – spiega il presidente di Confartigianato Viterbo e Confartigianato Lazio, Michael Del Moro -. Una bella esperienza insieme al conduttore Federico Quaranta alla scoperta non solo delle bellezze della nostra provincia e della nostra regione, ma anche nei laboratori degli artigiani viterbesi e reatini di Confartigianato, maestri del sapere fare, che fondono innovazione e tradizione per dar vita a prodotti che conquistano il mondo”.

Imperdibile, quindi, la puntata di Linea Verde Start su Rai1 sabato 12 marzo alle ore 12: un gran bel viaggio nell’Italia del valore artigiano!