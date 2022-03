Laboratorio “I colori della vita” di Arci Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Sabato 12 marzo alle 10:00 Arci Solidarietà Viterbo organizza il laboratorio I colori della vita per bambine e bambini all’Orto Botanico dell’Università degli Studi della Tuscia “Angelo Rambelli”.

I colori della vita è un viaggio alla scoperta di alcune piante utili dell’Orto Botanico a partire da quelle tintorie, un laboratorio per artisti in erba in cui si realizzerà una tavolozza di colori naturali con foglie, fiori, spezie e ortaggi facili da trovare nel proprio giardino, nell’orto, al mercato o durante una passeggiata in campagna: dalle foglie di prezzemolo ai fiori di sambuco, dalla povere di caffè al mallo di noci, tanti colori per divertirsi, dipingere e inventare storie.

Il laboratorio fa parte delle proposte didattiche nate dalla collaborazione tra Arci Solidarietà Viterbo e l’Orto Botanico “Angelo Rambelli” dell’Università degli Studi della Tuscia.



Arci Comitato Provinciale Viterbo