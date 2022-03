Incidente sulla Cimina, la procura indaga per omicidio stradale

NewTuscia – VITERBO – La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale ed ha disposto l’esame autoptico sul corpo della giovane Valentina, la ragazza di 24 anni che la scorsa settimana è rimasta coinvolta in un incidente insieme ad altre tre persone e inseguito al quale ha perso la vita.

Lei e un’amica, con altri due ragazzi, stavano rientrando da una serata in discoteca quando la vettura su cui viaggiavano è finita fuoristrada, contro un albero. Tutti e quattro sono rimasti feriti, ma le condizioni di Valentina sono apparse subito molto gravi: l’impatto è avvenuto la notte tra il 1 e il 2 marzo, la sua morte 4 giorni dopo. Purtroppo i tempestivi soccorsi dei sanitari e la solidarietà delle molte persone che si erano precipitate a rispondere all’appello dell’ospedale in cui si cercava sangue di gruppo 0 Rh negativo per un intervento urgente, non sono bastate a salvarla.

L’autopsia è stata effettuata oggi.