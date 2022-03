Il punto sulla 15 giornata di 2 categoria

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – GIRONE A: Ok la capolista Pro Alba Canino (29 punti) che sbanca 1-0il campo della Vejanese (6) in rete Maurizio Ghigi. Il D.L.F Civitavecchia (28) regola 2-0 il D.M Cerveteri (16) in gol Guzzone e La Rosa. Il Montalto (27) travolge 3-0 il Kaysra (17) in rete Pera Sabatini e Agostini su calcio di rigore. Polisportiva Oriolo (14) san Pio X (27) termina 0-1 Perilli decisivo. Ok il calcio Sutri (19)batte 2-0 il Real Tolfa (3) decisivi Lavella e Dappio. Il Tre Croci (19) espugna 2-1il terreno dell’ Etrurians (19). Riposava Atletico Monte Romano (15).

Girone B: ok l’ Ischia Di castro (32 punti) che batte 2-1 l’ Aurora Querciaiola (16) in rete Gimmelli e Alessio Arriga per i locali. La Virtus Acquapendente (risposava). Virtus Marta (20) Grotte Santo Stefano (25) termina 1-1, vantaggio ospite con Filie pareggio di Miralli su rigore. Robur Tevere (16) Grotte Di Castro (22) termina 1-0 Dottarelli decisivo. Con una rete di Cignelli il Castiglione (21) batte l’ Onano (17). Il Gradoli (15) travolge 3-1 l’ Indomito Bolsena (16) in rete Alessandrini, Gaeta e Diko, per gli ospiti Parrino. Infine il Proceno (8) supera la Torrese (2)2-1.

GIRONE D : riposava la Vigor Rignano Flaminio (34 punti). Ok il Sabazia (21) che batte 1-0 il Manziana (31). Ok l’ Atletico Monterano (28) travolgente 5-0 sulla Vis Bracciano (4) Schot Cassia (11) Città di Fiano (24) termina 0-1 Turchi decide il match. Pro Fiano (20) Comunale Civitellese (20) finisce 1-3. Il Vasanello (11) impatta 1-1 contro il Sacrofano (20), in rete Bocci e è Pini. L’ atltico Monterosi (15) espugna 1-0 Corchiano (9) Masu Decisivo