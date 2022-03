Anzio, Astorre: “Pescherecci fermi, intervenire su prezzi benzina”

NewTuscia – ANZIO – “L’aumento della benzina sta creando disagi a famiglie e imprese. Ad Anzio i pescherecci sono fermi da giorni per protesta: i rincari sono insostenibili per il settore. Il mercato ittico del litorale è quindi bloccato. Se non interveniamo subito sui prezzi della benzina, e sulla raffica di aumenti, rischiamo di fermare la ripartenza e non ce lo possiamo permettere”.



Così Bruno Astorre, Senatore e Segretario Pd Lazio.