“Luce Nuova sui fatti”, focus sulla guerra in Ucraina e sulla Festa della Donna

NewTuscia – VITERBO – “Luce Nuova sui fatti”, la 23° puntata pronta al via. Il format televisivo di approfondimento tematico settimanale, ideato e condotto da Gaetano Alaimo ed in onda ogni giovedì sera dalle 21 su Tele Lazio Nord, sarà dedicato nella prossima puntata ad approfondire temi specifici della guerra in Ucraina, in particolar modo il ruolo delle donne coinvolte e sul loro coraggio ed alla Festa della Donna. La puntata avrà infatti il titolo “La priorità della donna: guerra, religione, politica ed arte. Uno sguardo d’insieme”.



Condurrà Gaetano Alaimo con i co-conduttori Arianna Cigni e Stefano Stefanini.



Per parlare della guerra in Ucraina dal punto di vista dell’attento osservatore ci sarà in studio Maurizio Piccirilli (Giornalista, fotoreporter, co-autore libro “Lettere al fronte”). La sua esperienza come giornalista e fotoreporter di guerra servirà a capire molti punti di quello che sta succedendo. Piccirilli è residente a Graffignano vicino Viterbo.



Uno dei fatti che stanno emergendo più plateali di questa crisi sono i rischi per l’economia russa, colpita dalle sanzioni dell’Occidente. Ne parleremo con il professor Giulio Gargiullo (Digital Marketing Manager, autore del Libro “Digital Marketing in Russia”, formatore, docente, consulente).



Ci saranno quindi testimonianze dirette di ciò che sta succedendo. Avremo in studio Valeria, ucraina già residente a Viterbo, che è fuggita da Leopoli con due neonati ed è tornata nella Tuscia dopo un viaggio di alcuni giorni. Ci dirà quello che le è successo e lo farà insieme ad Oksana, ucraina residente nel sud della Tuscia, che ci ha inviato un reportage diretto dalla Polonia, dov’è tuttora, ed in cui è andata a prendere sua sorella, sfollata dall’Ucraina in uno dei 5 punti di smistamento tra Ucraina e Polonia.



Nel convento di San Francesco a Bagnoregio ci sono 13 suore ucraine che stanno pregando e dando aiuti reali per il loro popolo: avremo in studio suor Filotea, in rappresentanza del gruppo di suore, che parlerà con noi di ciò che sta succedendo.



La Giornata internazionale sulla donna sarà il secondo tema specifico della seconda parte della 23° puntata di “Luce Nuova sui fatti”. L’assessore regionale ai Servizi sociali della Regione Lazio, la viterbese Alessandra Troncarelli, porterà il suo saluto per la Festa della Donna e parlerà del lavoro svolto per i diritti delle donne. Per parlare del mondo femminile saranno in studio l’attrice di Sezze Milena Gori e la campionessa mondiale di Muay Thai Sveva Melillo, in forza alla Viterbo Muay Thai.



Per la rubrica “A tutto teatro e spettacolo” di Arianna Cigni sarà ospite l’attrice romana Sara Pastore. Torna, inoltre, la rubrica “Le bande musicali della Tuscia” che avranno come protagonista la banda musicale Città di Orte con il presidente Giorgio Petrucci.

Per le rubriche tematiche sarà la volta di “Divulgamus” di Andrea Bonifazi; “INFOrmissima” di Agnese Quattranni; “Gocce di benessere” di Monica Errani; “Pane, amore e psicologia” di Chiara Laratta e “Winear” di Eleonora Perone.







L’appuntamento è per giovedì 10 marzo alle 21 (ed in replica venerdì 11 marzo alle 14.30) per la 23° puntata di “Luce Nuova sui fatti”, che andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629, 848 Dtt e 5629 Sky) e sui canali social della trasmissione

Intanto torna sabato 12 marzo “Together”, la rubrica sul sociale condotta da Wanda Cherubini ed interna a “Luce Nuova sui fatti” su Tele Lazio Nord (canali 94, 629, 848 dtt e 5629 Sky). Si parlerà della giornata internazionale della donna in compagnia di Daniela Bizzarri, ex consigliera comunale alle Pari opportunità del comune di Viterbo, della grande artista Laura Leo, che presenterà il suo spettacolo “Rispettiamo”, che verrà messo in scena domenica 13 marzo, alle ore 17, presso la ex chiesa Santa Maria di Carbognano e di Valentina Bruno dell’associazione Erinna di Viterbo. Saranno presenti anche Roberto Zappetta, maestro jujitsu self defense e assistente trainer Viterbo Muay Thai Camp e Marco Borghetti, istruttore jujitsu self defense, che faranno anche una breve dimostrazione sulle tecniche di difesa, che tutti possono imparare. Con loro si parlerà anche del fenomeno del bullismo nelle scuole. La seconda parte di Together darà spazio ancora una volta allo sport nella disabilità in compagnia di Paola Grispigni di Vitersport, un’associazione sportiva dilettantistica di volontariato, che opera sul territorio della provincia di Viterbo e provincia da oltre 35 anni. A conclusione della puntata, Gaetano Alaimo, direttore di Netuscia.it commenterà gli argomenti trattati con un piccolo approfondimento sul Codice rosso. Non resta, quindi, che attendere sabato 12 marzo per seguire dalle ore 19 “Together” su Tele Lazio Nord!