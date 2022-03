Il punto sulla 15° giorno di 1 categoria

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – GIRONE A: Ok la battistrada Tarquinia (37 punti) che batte 4-0 la Maremmana (18) in evidenza Alessandro Rosati autore di una tripletta, chiude il match Simone Martelli. Goleada per il Castel S. Elia (26) che batte in facilità 8-0 lo Sporting Bagnoregio (5) in rete Berni (doppietta)Di Battista (doppietta) Patrizi (doppietta), poi in rete Mazzafoglia e Ceccarelli. Ok l’ Atletico Cimina (25) che liquida 2-0 l Allumiere (23) e si porta al terzo posto, in rete Della Porta e Savi. L’ Atletico Capranica (23) travolge 4-1 il Valentano (21), vantaggio lacuale con Ingrosso, poi i locali rispondono con Mechilli, Chialastri, Ravoni, Lo Bue. La Fortitudo Nepi (20) espugna San Lorenzo Nuovo (23) in rete Di Gioacchino. Cura (21) Vetralla (13) termina 0-0. Infine 1-1 tra Vicus Ronciglione (18) e bagnaia (8)

GIRONE C:

Ok il Real San basilio (45 punti) che batte 2-1 il Trevignano (29) in rete G. Nuovo e Bottone per i locali, Nutarelli per gli ospiti. Il Soratte (25) batte 2-1 lo Sporting Tanas (33) in rete Pandimiglio e Angeletti a segno per i biancorossi. Cesano (9) Isola Farnese La Storta (27) termina 0-1 Tiberti decisivo. Formello (11) III Municipio (23) termina 1-1. Prima Porta Saxa Rubra (6) Real Campagnano (22) 0-1 in rete Gnignera. Anguillara (19) Castelnovese (13) termina 2-1 a segno Nicoletta e Michelangeli. Male il J.F.C Civita castellana (12) che cade in casa 2-0 il Football Jus (17), per la compagine guidata da mister Santini continua un periodo negativo.