Ecosantagata, per le giovanili successi di serie D e under 18 femminile

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Ferma l’attività della prima squadra in segno di lutto per la tragica scomparsa di Federico Fabbio, i ragazzi del settore giovanile dell’Ecosantagata Civita Castellana hanno continuato regolarmente i loro campionati in questo weekend, portando a casa due vittorie e una sconfitta.

Sorride la serie D maschile di coach Pierpaolo Giuliani, protagonista di una grande affermazione per 3-0 sulla Luiss, seconda in classifica, al Palasmargiassi. Un successo che permette ai rossoblù di installarsi da soli al terzo posto e accorciare le distanze sulla Luiss, avanti di 3 punti ma con una partita in più.

Bene anche l’under 18 femminile, che batte 3-0 il Nepi e rafforza la sua seconda posizione in campionato. Niente da fare per le ragazze dell’under 16, sconfitte 3-0 a Civitavecchia.

