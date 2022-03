Civita Castellana, iniziative per la Giornata internazionale della donna

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Questa mattina in occasione della Giornata internazionale della donna, l’assessore al Centro storico e alle Pari opportunità Simonetta Coletta, nell’ottica della rivalutazione del centro, ha voluto abbellire le fioriere presenti mediante la piantumazione di una pianta sempreverde in ogni vaso e, omaggiando anche tutte le donne con l’apposizione di rametti di mimosa nelle fioriere stesse e nella balconata del palazzo comunale. Presso l’area verde riqualificata di via Enrico Minio, poi, è stata inaugurata la panchina decorata che raffigura la pianta simbolo dell’8 marzo, e sono state messe a dimora tre piante di mimosa.

La riqualificazione delle aree verdi comunali, non a caso, è uno degli obiettivi del mandato dell’assessore al Decoro urbano e al Verde pubblico, Lorena Sconocchia, la quale in mattinata, in occasione dell’8 marzo, ha anche inaugurato la mostra “Le donne della costituente” allestita presso lo spazio comunale delle ex Carcerette dalla locale sezione ANPI e realizzata con le opere dei ragazzi del liceo artistico “Midossi”.

Un doveroso ringraziamento agli uffici per il supporto in queste iniziative.