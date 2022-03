Cammino sinodale: al via le assemblee delle comunità 

NewTuscia – TARQUINIA/MONTALTO DI CASTRO/LADISPOLI/ROMA – Il cammino sinodale continua con le assemblee parrocchiali: prenderà il via domani, 9 marzo, un percorso in diciassette tappe proposto dalle diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina, unite «in persona episcopi» nel vescovo Gianrico Ruzza.

Effatà

«Effatà» è il tema dell’iniziativa che si svilupperà per tutto il tempo della Quaresima, con incontri aperti a tutti, dove ognuno avrà la possibilità di rispondere a due domande: «Come desideri che la Chiesa ti sia vicina e possa camminare accanto a te? Come vorresti partecipare in modo personale alla vita della Chiesa?».

«Gesù dice Effatà a un sordomuto e subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente» spiega il vescovo Gianrico Ruzza. «Con la scelta di questa parola aramaica che significa “apriti” vogliamo dire quanto sia necessario aprirsi agli altri, ascoltare le ragioni, le angosce e le speranze che ognuno porta nella mente e nel cuore. Negli incontri che toccheranno tutti i territori delle diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina ci disponiamo in ascolto umile e reciproco per contribuire assieme alla costruzione di un mondo fraterno, caratterizzato da una cultura dell’inclusione, che sappia piegarsi davanti ai più poveri e di più sofferenti. Desidero con il cuore che tutti, credenti e no, possano offrirci il dono di un loro pensiero».

L’iniziativa si affianca a quella in corso, promossa dalle due diocesi, di una consultazione online a cui si può partecipare attraverso il seguente link: https://tinyurl.com/2p8ypfjp.

Il calendario degli incontri:

9 marzo

ROMA (Selva Candida)

Natività di Maria Ss.ma | 20.30-22.30

Via dei Santi Martiri di Selva Candida, 7

14 marzo

LADISPOLI

S. Maria del Rosario | 18.30-20.30

Via Odescalchi, 179

16 marzo

FIUMICINO (Zona sud)

S. Paola Frassinetti | 18.30-20.30

Via Giuseppe Frassinetti, 1

17 marzo

TARQUINIA

S. Giovanni Battista | 18.30-20.00

Piazza San Giovanni Battista

Madonna dell’ulivo | 18.30-20.00

Via Aldo Moro

MONTALTO DI CASTRO

S. Maria assunta | 18.30-20.00

Via della Rimessa, 3

21 marzo

CERVETERI

SS.ma Trinità | ore 18.30-20.30

Via Fontana Morella, 56

22 marzo

CIVITAVECCHIA

S. Francesco d’Assisi | 18.30-20.00

Via Guglielmotti

S. Francesco Di Paola | 18.30-20.00

Via San Francesco di Paola, 15

S. Giuseppe | 18.30-20.00

Largo Martiri di Via Fani,

S. Felice da Cantalice | 18.30-20.00

Via Terme di Traiano, 70

S. Maria della consolazione e S. Agostino | 18.30-20.00

Via Ugo Fontanatetta

FIUMICINO (Zona nord)

Nostra Signora di Fatima | 18.30-20.30

Via Michele Rosi, 186

TOLFA – ALLUMIERE

Sant’Egidio abate | 18.30-20

Via XX Settembre, 3 – Tolfa

28 marzo

SANTA MARINELLA

San Giuseppe | 18.30-20.30

Via della Libertà, 19

29 marzo

ROMA (Zona Cassia)

Centro pastorale | 19.30-21.30

Via della Storta, 783

31 marzo

CASTELNUOVO DI PORTO – RIANO

S. Lucia | 19.30-21.30

Via Monte Maj, 3 – Castelnuovo di Porto