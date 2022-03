Rieti. Astorre: “Complimenti a Petrangeli. Ora a lavoro insieme a lui per vincere”

NewTuscia – RIETI – “Complimenti a Simone Petrangeli, uscito vittorioso dalle primarie per la scelta del candidato sindaco di Rieti. Primarie che sono state un successo anche sul fronte dell’affluenza. Sono tanti, infatti, i cittadini del centrosinistra di Rieti che hanno voluto partecipare a questo bagno popolare e che ringrazio per averlo fatto. Un ringraziamento che estendo anche a Claudio Di Berardino per aver partecipato. Ora parte un’altra sfida e noi lavoreremo al fianco di Petrangeli per vincerla”.



Lo scrive Bruno Astorre, Senatore e Segretario Pd Lazio.