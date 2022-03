Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 08/03/2022

Viterbo

Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia in mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni. Temperature comprese tra -2°C e +7°C.

Lazio

Ampie schiarite in mattinata, qualche nube in più al pomeriggio su gran parte della regione; deboli nevicate al confine con l’Abruzzo fino a 200-300 metri di quota. Condizioni di tempo stabile nelle ore serali con cieli per lo più poco nuvolosi sulle coste e sui settori interni.



AL NORD

Al mattino tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite e neve sopra i 300-400 metri sui rilievi di Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio nuvolosità irregolare sui settori occidentali, ampie schiarite su Trentino, Veneto e Friuli. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.



AL CENTRO

Al mattino tempo instabile sulle regioni adriatiche e in appennino con piogge sparse e neve fino a 100 metri, asciutto altrove. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sull’Abruzzo, cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Tempo in deciso miglioramento in serata con qualche velatura in transito.



AL SUD E SULLE ISOLE



Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi con deboli precipitazioni specie sulle regioni peninsulari, maggiori aperture sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità più accentuata, con neve in Appennino dai 300-500 metri di quota, deboli piogge anche sulla Sicilia orientale. In serata residue precipitazioni su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia, nevose fino a quote collinari.

Temperature minime stabili o in calo al centro-sud, in lieve rialzo al nord. Massime generalmente stazionarie o in diminuzione.

www.centrometeoitaliano.it