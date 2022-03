La Maury’s Com Cavi Tuscania a Modica per il recupero della sesta giornata

NewTuscia – TUSCANIA – Maury’s Com Cavi Tuscania in Sicilia dove domani sera (martedì) alle 20 affronta Avimecc Modica nel recupero della sesta giornata di ritorno del girone blu della serie A3 Credem Banca.

Dopo la vittoria sabato su Marigliano e la contemporanea sconfitta della capolista Aversa a Casarano, capitan Marsili e compagni hanno l’occasione di conquistare con una vittoria la vetta in solitaria della classifica del girone. Per farlo dovranno però giocare la loro migliore pallavolo contro una squadra, l’Avimecc Modica, che, seppur ottava in classifica -ha 28 punti di cui solo 9 raccolti nel girone di ritorno dove ha vinto tre sole gare rispettivamente con Ottaviano, Marigliano, ai vantaggi, e Casarano- è ancora in piena corsa per un posto nei play-off promozione.

All’andata a Montefiascone finì 3/1 per i laziali che dopo aver perso il primo parziale si aggiudicarono i restanti al termine di una partita tiratissima quanto spettacolare.

La probabile formazione iniziale dei padroni di casa potrebbe vedere Alfieri in regia con Martinez opposto, Chillemi e Loncar di banda, Raso e Garofolo centrali, Nastasi libero.

Si gioca alle 20 al PalaRizza di Modica. Diretta Legavolley.tv

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici