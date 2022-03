Il punto sulla 23° giornata di serie D

Continua il duello tra la capolista San Donato e il Poggibonsi.

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Il San Donato (54 punti) travolge in casa il Montespaccato (27) per la compagine guidata da mister Indiani in rtete Guidi, Russo e Caciagli. Risponde il Poggibonsi (52) che batte sul suo domicilio 2-1 l’ Unipomezia (20) in rete Camilli, Renzi di testa raddoppia, Delgado accorcia le distanze. Arezzo (41) Follonica (42) termina 1-1. Il Trestina (40) espugna il campo della 5-0 Pro Livorno (13). Pianese (34) Lornano (36) termina 1-3. Ok il Tiferno Lerchi (36) che supera il Rieti (18) 2-1, per i sabini ora la graduatoria si fa preoccupante.

Disco rosso per la Flaminia (30) che esce sconfitta 2-0 dalla trasferta di Scandicci (31). I blu di casa con questo successo superano in graduatoria i viterbesi e si portano in una posizione tranquilla di campionato, per i padroni dia casa in rete Santeramo che con un gran tiro dalla distanza porta avanti i padroni di casa al 14’ mentre al 79’ Saccardi su punizione raddoppia chiudendo il match. La Sangiovannese (26) cade in casa 3-0 contro il Foligno (27). Infine parità 0-0 tra il Cannara (18) ed il Cascina (21).