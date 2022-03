Il punto sulla 21 giornata di eccellenza

NewTuscia – Ok la capolista Pomezia (51 punti) che passa 1-0 sul terreno della w3 Maccarese (41) grazie ad una rete siglata da Passiatore nel primo tempo. Risponde la Polisportiva Monti Cimini (48) che supera 1-0 il Civitavecchia (40) il marcatore è Di Federico, così ora la corsa per il primo posto sembra una contesa tra il Pomezia e i viterbesi. Corsara la Boreale Don Orione (33) vittoriosa 2-0 sul terreno dell’Astrea (27) in rete Leonardi e Muratore.

Atletico Vescovio (15) Certosa (33) termina 1-1 Colasanti porta avanti gli ospiti, Sarmiento sigla il pareggio. L’ Aranova (30) travolge 3-1 l’ Academy Ladispoli (32), in rete per i locali Di Mario, Fagioli, Ferrazzoli, per gli ospiti Perocchi. Ottavia (18) Campus Eur (26) 0-0. Goleada dei Parioli (25) che travolge 5-1 il Grifone Gialloverde (0). Infine il Citta Di Cerveteri (25) liquida il Fiumicino (23) 2-0 in rete Teti poi eurogol di Alessandro Morbidelli