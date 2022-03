Il nuovo rettore dell’Ente Ottava Medievale di Orte Elisabetta Giannelli

Spettacoli diffusi e cultura rievocativa per valorizzare il Centro Storico

NewTuscia – ORTE – Elisabetta Giannelli, rappresentante della contrada Porcini, è stata eletta domenica 6 marzo rettore dell’Ente Ottava Medievale di Orte per il triennio 2022 – 2024 .

La nuova giunta dell’ Ente di rievocazione storica che affiancherà il nuovo rettore Elisabetta Giannelli per i prossimi tre anni è composta da Annesa Fusi, Cinzia Marzoli, Gaia Saccoccio, Elvio Savelli, Tiziano Gallo, Chiara Meucci, Nadia Proietti, Sergio Chiodi e Jacopo Simonetti. Sara’ chiamata ad assicurare la continuità dell’Ente della cultura rievocativa e le istanze di evoluzione della manifestazione che nel 2021 ha festeggiato il cinquantenario, come una delle iniziative più longeve della Tuscia e del Centro Italia.

L’edizione del Cinquantenario dell’Ottava 2021 nel periodo della Pandemia ha fornito degli spunti interessanti per l’organizzazione dell’edizione 2022, in particolare per eventi e spettacoli diffusi nelle suggestive piazzette di cui è disseminato il Centro Storico, evitando in tal modo grandi e pericolosi assembramenti di spettatori.

Elisabetta Giannelli al momento dell’elezione, oltre al saluto indirizzato all’Ente Ottava Medievale nel suo complesso, ha rivolto un particolare pensiero di ringraziamento e apprezzamento per il lavoro svolto dal rettore uscente Giovanni Primavera, che ha affrontato fattivamente e con successo le grandi difficoltà organizzative legate alla pandemia.