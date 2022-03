NewTuscia – VITERBO – I Cadetti della Finass Assicurazioni Viterbo impegnati nel fine settimana a Ceprano ed Ancona, Sara Cianchelli è 2^ nella Marcia e Andrea Spiti è 7° nell’Alto.

Lazio secondo al 10° Trofeo ai Confini delle Marche che si è svolto ad Ancona domenica 6 marzo, al Palais, e riservato ai cadetti e alle cadette di tutta Italia con la presenza di ben 10 squadre regionali. Un risultato frutto delle buone prestazioni dei ragazzi della rappresentativa, che con 390 punti si classifica ad una sola lunghezza dall’Emilia Romagna e a due di vantaggio dal Veneto. “Un plauso ai nostri ragazzi che hanno tenuto alti i nostri colori” ha detto il presidente di FIDAL Lazio, Fabio Martelli. Della rappresentativa laziale faceva parte il portacolori della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo Andrea Spiti che impegnato nella gara del salto in alto realizza il 7° posto con la misura di 1,63m. Il viterbese, allenato da Federica Gregori, è stato convocato per la prima volta con la squadra del Lazio e purtroppo non riesce a ripetere l’ottimo risultato di qualche settimana fa a Rieti dove ottenne il 2° posto nel Campionato Regionale con la misura di 1,72m.



A Ceprano sempre domenica 6 marzo, si è svolta invece la 2^ prova del Trofeo “Fulvio Villa” di Marcia Regionale, dove l’altra cadetta viterbese della Finass Atletica Viterbo, Sara Cianchelli ha ottenuto un ottimo 2° posto con un crono di 16’45”2 a soli 15” dalla 1^ classificata. La prestazione rappresenta il nuovo P.B. su pista sulla distanza dei 3Km. per la giovane viterbese, allenata da Linda Misuraca, e la incoraggia ad andare avanti senza incertezze sulla strada intrapresa. (G.M.)