Herakleios: “Grazie alla città di Viterbo e alla Tuscia ottima riuscita della raccolta per l’Ucraina”￼

NewTuscia – VITERBO – Nella giornata di Venerdì preso i locali della nostra associazione abbiamo raccolto alimenti a lunga conservazione, indumenti e medicine da destinare alla popolazione ucraina.Stupenda la risposta di tutta la cittadinanza che, già nella mattinata e ancor di più nel pomeriggio ci ha aiutato a riempire la nostra sede con donazioni su donazioni.



Crediamo che la guerra in Ucraina sia una tragedia che riguarda non solo la popolazione di quella nazione, ma tutta Europa e che i viterbesi con il loro impegno lo abbiano ben capito.Ci teniamo a ringraziare ancora una volta i donatori e ad informarli che gli alimenti e il vestiario sono stati consegnati nella giornata di sabato a Montefiascone alla comunità ucraina, che ha organizzato un furgone diretto alla loro patria, mentre i medicinali nella mattinata di lunedì alla Croce Rossa.La raccolta è stata resa possibile grazie al contributo determinante dei ragazzi di Gioventù Nazionale e Azione Studentesca che hanno accolto tutti gli interessati, organizzato e trasportato il materiale, oltre che all’importante supporto dei dirigenti di Fratelli d’Italia.



Ci auguriamo naturalmente che questa emergenza possa terminare a breve, tuttavia in caso contrario saremo sempre al fianco del coraggioso e fiero popolo d’Ucraina, aiutandolo per tutto ciò che ci sarà possibile.