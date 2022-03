Federscherma Lazio. Elisa Treglia Campionessa Europea a Squadre di Spada Femminile

NewTuscia – NOVI SAD – Grande prestazione dell’atleta del Club Scherma Formia che si è laureata Campionessa d’Europa nella Spada femminile a squadre nella cat. Cadetti dei Campionati Europei di Novi Sad. Insieme a lei le compagne di squadra Allegra Cristofoletto, Elonora Orso e Federica Zogno, hanno conquistato il tetto d’Europa battendo in finale la Spagna con il punteggio di 42-31. Ecco le parole della ragazza al termine della premiazione: Elisa Treglia: “Essere amiche è importante. Abbiamo fatto squadra fin dall’inizio e questo ha funzionato. Era un modo per rifarci dall’individuale e credo che ci siamo riusciti tutte molto bene. Parlo a nome mio ma credo sia il pensiero di tutte. La dedico ai miei compagni di sala e quelli di nazionale oltre che ai miei familiari e ai maestri. La dedico anche alle altre ragazze che hanno scelto di non tirare contro la Russia.”

Le spadiste Allegra Cristofoletto, Eleonora Orso, Elisa Treglia e Federica Zogno hanno debuttato nel tabellone da 16 superando per 45-39 la Bulgaria, poi nei quarti di finale hanno condotto fin dal principio il match contro la Francia, vincendolo con il punteggio di 45-35. In semifinale l’assalto-capolavoro contro la Svizzera, testa di serie numero 1, costretta sempre a rincorrere le azzurrine che nelle frazioni conclusive sono riuscite a “scappar via” e a chiudere 45-31. Il tempo d’un abbraccio per liberare la gioia con i maestri Francesco Leonardi e Dago Tassinari, poi le ragazze sono corse sugli spalti, perché intanto sulla pedana accanto l’Italia delle fiorettiste si stava giocando lo stesso traguardo.

CAMPIONATI EUROPEI CADETTI, SPADA FEMMINILE A SQUADRE – Novi Sad (Serbia), 6 marzo 2022

Finale

ITALIA b. Spagna 42-31

Finale 3/4

Israele b. Svizzera 45-39

Semifinali

ITALIA b. Svizzera 45-31

Spagna b. Israele 45-43

Quarti di finale

ITALIA b. Francia 45-35

Tabellone da 16

ITALIA b. Bulgaria 45-39

Classifica: 1. ITALIA, 2. Spagna, 3. Israele, 4. Svizzera

ITALIA: Allegra Cristofoletto, Eleonora Orso, Elisa Treglia, Federica Zogno