Una Viterbese deludente perde in casa 1-0 con la Lucchese la salvezza si allontana

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese abulica perde in casa 1-0. Ormai la salvezza è un miraggio. È bastata una Lucchese ordinata per sbancare il Rocchi di Viterbo con una rete di Collodel nella ripresa ed è calato il sipario. Sempre durante la ripresa solo una traversa di Murilo, poi il buio totale. La salvezza appare veramente una impresa quasi impossibile.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

VITERBESE: Fumagalli, Ricci, Urso, Volpicelli, Mungo, Murilo, D’Ambrosio, Polidori, Calcagni, Semenzato, Megelaitis

A disposizione di Mr. Francesco Punzi: Bisogno, Polito, Martinelli, Iuliano, Adopo, D’Uffizi, Pavlev, Bianchimano, Natale, Marenco, Alberico, Maffei.

LUCCHESE: Coletta, Visconti, Bachini, Nannini, Bellich, Collodel, Frigerio, Corsinelli, Ruggiero, Belloni, Minala

A disposizione di Mr.Pagliuca Guido: Plai, Cucchietti, Tumbarello, Gibilterra, Picchi, Rodriguez, Quirni, D’Ancona, Ubaldi, Zanchetta, Baldan

Arbitro: Signor Daniele Perenzoni di Rovereto

Assistenti: Signori Andrea Niedda di Ozieri e Giacono Poentini di Pesaro

Quarto Uomo: Giuseppe Collu di Cagliari

Note: Terreno in buone condizioni serata molto fredda 1000 spettatori circa prima della gara sono stati premiati il Mr.Pesoli della Primavera 3

vincitrice del Campionato di categoria.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 3° Viterbese pericolosa in attacco con un cross di Murilo, deviato da un difensore della Lucchese, che per poco non beffa il portiere della Lucchese Coletta. Il seguente corner per la Viterbese è senza esito.

Al 7° punizione dalla trequarti per la Viterbese battuta da Calcagni che mette un pallone velenoso in area di rigore della Lucchese, il portiere della Lucchese respinge di pugno ed allontana la minaccia.

Al 10° tiro dalla distanza della Lucchese che si perde a lato.

All’11° tiro cross di Murilo, ma Coletta mette in corner.

La Viterbese attacca a testa bassa e la Lucchese si difende con affanno.

Al 13° Lucchese pericolosa in attacco con Belloni, ma il suo tiro viene respinto in tuffo dal portiere della Viterbese Fumagalli.

Al 18° punizione per la Viterbese dai 20m spostato sulla destra. Batte Volpicelli serve con un cross in area di Polidori e parata del portiere Coletta che respinge il pallone, poi la difesa rossonera toscana libera.

Al 22° viene ammonito il difensore D’Ambrosio della Viterbese per un fallo sulla trequarti senza esito.

Al 27° bel contropiede della Viterbese con Mungo che si fa 40m palla al piede viene steso da dietro da Bachini che viene ammonito. Della battuta si incarica Volpicelli, ma la sua conclusione si perde di poco a lato.

Al 33° viene ammonito Frigerio della Lucchese per gioco pericoloso.

La Lucchese si rende pericolosa con una azione di contropiede in area della Viterbese: per fortuna che nessun giocatore della Lucchese è riuscito a deviare in porta.

Al 37° tiro di Corsinelli dai 20m parato dal portiere della Viterbese Fumagalli.

Al 43° viene ammonito Corsinelli della Lucchese per un fallo su Murilo.

La prima frazione di gioco termina con il risultato di 0-0.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 3° calcio d’angolo per la Lucchese, senza esito. Il pallone scodellato in area viene colpito da un giocatore della lucchese e finisce sul fondo.

Al 6° ancora un corner per la Lucchese, provocato da una deviazione di un difensore della Viterbese, ma il corner è senza esito.

Al 14° la Lucchese passa in vantaggio con Colledel che, servito in area, con un bel diagonale batte il portiere Fumagalli.

Al 18° la Viterbese vicina al pareggio con Murilo che però colpisce la traversa.

Al 20° doppio cambio per la viterbese: esce Urso; al suo posto Pavlev, ed esce Semenzato per Bianchimano.

Al 24° escono per Lucchese Visconti e Frigerio; al loro posto entrano in campo Tumbarello e Baldan.

Al 26° cambio nella Viterbese: esce Megelaitis; al suo posto entra Iuliano.

Al 27° Cambio nella Lucchese: esce Frigerio per Ubaldi per la Lucchese.

Al 34° cross in area della Lucchese, ma nessun gialloblù raggiunge il pallone.

La Viterbese non trova sbocchi in attacco.

Al 38° cambio nella Viterbese: esce Murilo; al suo posto entra D’Uffizi.

Al 40° batti e ribatti in area della Lucchese, ma la difesa toscana respinge la minaccia.

La Viterbese prova un forcing nel finale.

La partita finisce 1-0 per la Lucchese.

RISULTATI DELLA 30° GIORNATA

VITERBESE-LUCCHESE 0-1

PESCARA-SIENA

GROSSETO-IMOLESE 2-0

MODENA-OLBIA 1-2

REGGIANA-PONTEDERA

CESENA-TERAMO

GUBBIO-VJS PESARO

MONTEVARCHI-PISTOIESE

VIRTUS ENTELLA-CARRARESE

FERMANA-ANCONA-MATELICA 1-0

CLASSIFICA

MODENA 71

REGGIANA 69

CESENA 55

PESCARA 50

VIRTUS ENTELLA 49

ANCONA-MATELICA 46

GUBBIO 40

PONTEDERA 39

CARRARESE 38

VJS PESARO 38

LUCCHESE 36

SIENA 35

OLBIA 35

TERAMO 33

MONTEVARCHI 31

FERMANA 30

PISTOIESE 28

VITERBESE 26

IMOLESE 26 (-2)

GROSSETO 24

PROSSIMO TURNO

LUCCHESE-REGGIANA

ANCONA-MATELICA-VITERBESE

CARRARESE-MODENA

PISTOIESE-CESENA

IMOLESE-V.ENTELLA

OLBIA-PESCARA

PONTEDERA-FERMANA

SIENA-GUBBIO

TERAMO-MONTEVARCHI

VJS PESARO-GROSSETO