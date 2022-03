NewTuscia – LAZIO / L’iniziativa fatta col cuore

LA RACCOLTA CONTINUA

“Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta per i bambini che vivono l’orrore della guerra, soddisfatti di questa grande partecipazione, abbiamo deciso di replicare domenica prossima.

Partecipa anche tu, dona un giocattolo da portare al confine per tutti i bambini che stanno vivendo l’incubo della guerra.”

VIENI DOMENICA 13 SU VIALE AURELIA, DALLE 9:30 ALLE 12:30 E DONA UN GIOCATTOLO

Oppure portalo in uno di questi punti:

MONTALTO DI CASTRO :MQC SAS STRADA STATALE CASTRENSE ;

PESCIA ROMANA :AMBULATORIO VETERINARIO, VIA RISORGIMENTO ;

DONIAMO UN GIOCATTOLO AD OGNI PICCOLO SORRISO STRAPPATO

Il Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana