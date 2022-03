 Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra in trasferta per il recupero ad Ostia

NewTuscia – VITERBO / Il match di oggi

Ultima gara esterna, in realtà recupero della quarta di ritorno, per l’Ortoetruria-WeCOM che stasera

scende in campo ad Ostia contro l’Alfa Omega.

Il team viterbese pur reduce dalla prima sconfitta di misura in campionato, alla luce dei recuperi

giocati negli ultimi giorni dalle altre contendenti, ha già conquistato matematicamente la vetta della

classifica del girone B con due gare di anticipo.

Ma per conoscere la griglia di partenza della seconda fase e soprattutto la classifica con la quale

essa inizierà, bisognerà attendere fino al 13 marzo, data fissata per disputare le ultime partite

rinviate causa Covid. La formula della cosiddetta “fase ad orologio”, scelta per accedere ai playoff,

è infatti tanto complessa quanto poco logica tanto di fatto da poter non premiare in alcun modo chi

ha raggiunto le posizioni di vertice a conclusione della stagione regolare.

La gara di stasera, pur con un team che del tutto immeritatamente occupa l’ultimo gradino della

classifica, non sarà certo una formalità, perché giocatori come Di Pasquale, Simone e Gianluca

Manzo, Chiminello e Di Pietro sono elementi di valore che per qualità ed esperienza possono

impensierire qualsiasi formazione. La Stella Azzurra questa settimana non ha potuto allenarsi con

la consueta continuità e quindi sarà necessario entrare in campo e mantenere per tutta la partita

massima determinazione e concentrazione.

“Ho detto ai ragazzi che la già conquistata prima piazza della prima fase è solo un punto di partenza,

certamente una bella e meritata soddisfazione, ma che in termini concreti non conta nulla.

Dobbiamo concludere con lo spirito giusto la stagione regolare perché dalla prima partita della

seconda fase si giocherà un altro campionato, certamente più difficile di quello affrontato finora, al

quale dovremo arrivare mentalmente carichi. Ecco perché non voglio vedere assolutamente cali di

tensione o superficialità su un campo dove peraltro è sempre difficile trovare spaziature ottimali”.

Convocati per la trasferta Price, Cittadini, Nieddu, Rogani, Cecchini, Taurchini, Pebole, Meroi,

Rovere, Rubinetti, Piazzolla e Casanova.

Palla a due alle 18,00 sotto la direzione di Tommasi di Palestrina e Iurato di Roma.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Alfa Omega Ostia