La Domus Mulieris supera nettamente Rieti

NewTuscia – VITERBO – Ottimo inizio di seconda fase per le ragazze della Domus Mulieris Viterbo che superano di fronte al proprio pubblico il Basket Rieti con un netto 69-49 e si portano a quota 8 punti nella classifica della Poule Salvezza di serie B.

La formazione viterbese, pur priva di due pedine importanti come Schembari e Joana Valtcheva, parte bene in attacco grazie alla solita incontenibile Scordino ma è soprattutto nella metà campo difensiva che si compie il capolavoro gialloblù. Rieti è infatti formazione in grado di segnare tanto e con molte giocatrici diverse (addirittura 114 punti nell’ultimo match della prima fase contro Chieti), ma in questo caso gira a vuoto di fronte alla difesa della Domus Mulieris che riesce a bloccare ogni tentativo delle ospiti e controlla in modo autoritario i rimbalzi, fondamentale in cui spesso c’era stato da soffrire nelle gare della prima fase contro avversarie più strutturate e potenti dal punto di vista fisico.





Dopo un primo quarto equilibrato, ma con le viterbesi sempre avanti, nel secondo periodo ci sono i primi tentativi di allungo della Domus Mulieris con l’ottimo contributo dalla panchina di Venanzi, capace di trovare canestri preziosissimi e di fornire un contributo tangibile a livello di energia sui due lati del campo. Rieti si affida a Sestito e Orsini che cercano di rispondere colpo su colpo alle iniziative delle gialloblù ma, nonostante i loro sforzi, il tabellone a metà gara vede comunque il quintetto ospite in svantaggio di sette punti sul 36-29.

Il parziale decisivo è stato il terzo, con la difesa della Domus Mulieris che concede appena 10 punti alle ospiti mentre l’attacco gira a meraviglia, mettendo a referto 20 punti tra conclusioni dalla lunghissima distanza e canestri facili scaturiti dai recuperi (11 a fine gara contro i soli 2 delle reatine).

Con il risultato ormai in cassaforte, l’ultimo periodo diventa di pura accademia e Viterbo controlla senza affanni la situazione, portando a casa due punti preziosi per il prosieguo del cammino in questa Poule Salvezza.

Prossimo impegno per il gruppo di coach Scaramuccia sarà la trasferta nell’impianto di Smit Roma.





Domus Mulieris Viterbo – Basket Rieti – 69 – 49

Domus Mulieris: Sacco, Bonucci (0/1 da due), Scordino 28 (7/11,3/9), Valtcheva D. 13 (3/5,2/6), Tarroni, Venanzi 13 (5/9,1/2), Taurchini 2 (1/5), Grassia 6 (3/5,0/1), Firrito 4 (2/8,0/1), Pasquali 3 (1/2), Bertollini (0/1,0/1). All. Scaramuccia

Rieti: Boni 3 (1/2,0/1), Barbieri 3 (1/5,0/1), Azzellini 4 (1/5,0/3), Fiorentini 6 (3/6,0/1), Capasso V. 3 (0/1), Graziani (0/2 da due), Capasso L., Sestito 12 (4/10,0/5), Egwoh 4 (1/3), Orsini 14 (2/9,2/6), Di Credico, Ciancarelli.

Arbitri: Livio Matrigiani di Roma e Lorenzo Ciaccioni di Campagnano di Roma (RM)

Note: Tiri liberi Domus Mulieris 7/10, Rieti 17/25. Rimbalzi Domus Mulieris 51 (Valtcheva 11), Rieti 35 (Azzellini 6). Parziali 10’ (17-15), 20’ (36-29), 30’ (56-39). Nessuna giocatrice uscita per 5 falli.