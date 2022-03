La Dirigenza della Viterbese esonera Mr. Punzi dopo la sconfitta con la Lucchese, ritorna Mr. Alessandro Dal Canto

Maurizio Fiorani

L’ennesima sconfitta interna, questa volta ad opera della Lucchese, dopo una prestazione deludente ha convinto la dirigenza della Viterbese ad esonerare Mr.Francesco Punzi per le restanti otto partite che mancano alla fine della regular season; con la compagine gialloblù attualmente al penultimo posto in classifica a quota 26 punti in coabitazione con l’Imolese.

Una decisione maturata nell’ultim’ora all’interno dell’entourage societario del presidente della Viterbese Marco Arturo Romano, rimasto piuttosto deluso sia del risultato maturato sul campo, vista la sconfitta interna con per 1-0 con la Lucchese, che della prestazione complessiva della squadra, che oggi in questa delicata partita si giocava una buona fetta di salvezza.

Nel prossimo turno la Viterbese sarà impegnata nella difficile e delicata trasferta sul campo dell’Ancona-Matelica che staziona al sesto posto in classifica e che è reduce dalla sconfitta in trasferta di misura 1-0 sul campo della Fermana.

Nel toto tecnici sembra essere favorito il ritorno in panchina di Mr.Alessandro Dal Canto che aveva guidato ad inizio stagione la compagine gialloblù e che era stato esonerato dopo la sconfitta per 1-0 nella trasferta di Teramo ad Ottobre scorso. Ormai la salvezza passa per una sottile linea. In queste ultime domeniche bisogna tentare il tutto per tutto ed è vietato sbagliare.