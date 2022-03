Il Monterosi è sottotono, il Catania vince merita e vince 3-1

NewTuscia – VITERBO / Il match

Le tante assenze frenano il Monterosi. Al netto delle defezioni però, il Catania vince con merito al Massimino con due reti nella ripresa e una nella prima frazione di gioco, giocando a tratti un bel calcio.

Dicevamo, primo tempo di vera sofferenza per i Laziali che prima vengono graziati da Sipos che spedisce alto una grandissima chance, poi sono puniti dalla rete su punizione di Russini con Daga non del tutto esente da colpe. I primi 45 minuti terminano sul parziale di una rete a zero.

La ripresa si apre sulla falsariga del primo: all’ora di gioco i padroni di casa orchestrano una ripartenza micidiale che porta al gol di Biondi, splendidamente servito da Pinto. All’82 poi il Catania chiude game, set e match con il tris di Russotto. A nulla serve la marcatura di Costantino su calcio di rigore, buona soltanto per i tabellini. Tabellini che recitano il risultato di 3-1 per il Catania. La parola d’ordine per i Laziali è una soltanto: pensare al match di Domenica contro il Monopoli, al Rocchi di Viterbo.



CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Provenzano (84′ Cataldi), Rosaia, Greco (84′ Izco); Biondi (71′ Simonetti), Sipos (72′ Russo), Russini (58′ Russotto)

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Daga; Rocchi, Borri (84′ Fiaschetti), D’Antonio; Errico (56′ Milani), Franchini, Parlati (84′ Basit), Buglio, Cancellieri; Caon (66′ Costantino), Ekuban

MARCATORI: 26′ Russini (puniz.), 54′ Biondi, 82′ Russotto, 89′ Costantino (rig.)