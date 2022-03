“Purtroppo mia sorella Valentina non c’è più”

NewTuscia – VITERBO – Purtroppo la mobilitazione delle tante persone che hanno risposto all’appello per donare il sangue a Valentina, la ragazza di 24 anni che qualche giorno fa era rimasta coinvolta in un’incidente sulla Cimina, non è riuscita a salvare la giovane.

le sue condizioni, da subito appare disperate avevano fatto scattare la richiesta di sangue del gruppo 0 Rh Negativo, per cui sono stati talmente in tanti pronti a farsi avanti al nosocomio, che l’ospedale di Belcolle, in cui la ragazza era ricoverata aveva dovuto mettere in lista i possibili donatori. Eppure non è bastato, è il fratello a farlo sapere sui social: “Mia sorella non c’è più”. il decesso sarà dichiarato nelle prossime ore.

Una tristezza grandissima ha accolto il post pubblicato ieri.