Il Punto sul Campionato di Serie C Girone B dopo la 28° e 29° Giornata e del recupero della 22°

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Alla Viterbese tocca l’immeritata sconfitta interna per 1-0 ad opera della capolista Modena, dove i gialloblù, dopo una bella prestazione, sono usciti sconfitti di misura dopo aver per lunghi tratti della partita tenuto in scacco la capolista emiliana. La squadra di casa ha anche pareggiato a reti inviolate tra le mura amiche a reti inviolate con l’Olbia. La formazione gialloblù del presidente Marco Arturo Romano e di Mr.Punzi ha poi pareggiato in trasferta sul campo del Siena sempre per 0-0. Una Viterbese che in trasferta riesce in questi ultimi tre mesi a fare risultato e a raccogliere punti pesanti anche in campi importanti, ma che in casa stenta molto, è infatti dal lontano 21 Novembre scorso che la Viterbese non vince tra le mura amiche, l’ultimo successo interno risale alla vittoria con il Gubbio per 2-1, un vero e proprio tabù, quello che attanaglia questa formazione tra le mura amiche dove ha vinto solo due volte: con il Siena per 2-0 e come prima citato con il Gubbio. La Lucchese in questo periodo ha perso in casa 2-1 con il Pontedera nel recupero della 22° giornata di campionato, ha poi superato per 3-0 in casa la forte compagine della Virtus Entella, per poi essere fermata sullo 0-0 in casa dalla Fermana. La compagine rossonera vuole riprendere la marcia verso la salvezza forte dei suoi 33 punti. Domani una sfida da non fallire. Mr.Punzi ha recuperato tutta la rosa a disposizione quindi tutti gli effettivi per questa difficile e delicata sfida. In difesa potrà avere a disposizione il difensore centrale Martinelli, in attacco bisogna vedere quale coppia d’attacco verrà scelta quindi il ballottaggio

tra Bianchimano e Polidori: probabilmente sarà riconfermato il modulo 3-5-2 che ha dato buoni risultati.

Il Modena capolista, dopo aver vinto con molta fatica la gara in trasferta a Viterbo 1-0 solo su calcio di rigore nel finale, si è imposta nel recupero della 22° giornata di campionato 2-1 a Teramo, vincendo in rimonta su calcio di rigore, ed imponendosi nell’ultimo turno di campionato proprio in zona Cesarini sul Pescara per 1-0 con una rete segnata in pieno recupero, che ha avuto anche uno strascico di polemiche da parte della dirigenza del Pescara, per alcune decisioni arbitrali. Domani il Modena di Mr.Tesser giocherà in casa con l’Olbia, mentre il Pescara se la vedrà in casa con il Siena, reduce da pareggio in casa con la Viterbese per 0-0.

La Reggiana, attuale seconda forza del campionato, ha battuto in casa il Grosseto per 3-1 nella 28° giornata di campionato per poi esser battuto in trasferta per 2-1 nel recupero della 22° giornata di campionato dal Gubbio per 2-1, decretando la sua prima sconfitta in campionato. Ha poi pareggiato per 1-1 sul campo dell’Ancona-Matelica. Ora i granata di Mr.Diana sono distaccati di 5 lunghezza dalla capolista Modena, e nel prossimo turno devono affrontare in casa un osso duro come il Pontedera, compagine toscana reduce dal successo corsaro per 2-1 sul campo della Lucchese e dalla vittoria sempre esterna per 1-0 sul campo della Pistoiese nel recupero della 22° giornata e dal successo per 2-0 tra le mura amiche con il Cesena che ha rilanciato le quotazioni della squadra toscana nella zona Play-Off.



Il Cesena di Mr.Viali dopo aver battuto per 2-1 la Vjs Pesaro in casa alla 28° giornata ha poi pareggiato a reti inviolate il derby romagnolo sul campo dell’Imolese per poi perdere per 2-0 sul campo del Pontedera, come sopra citato. I bianconeri romagnoli saranno impegnati in casa con la formazione del Teramo, una gara che si prospetta molto impegnativa, in quanto i biancorossi abruzzesi hanno prima pareggiato in rimonta per 2-2 sul difficile campo del Gubbio, per poi cedere di misura 2-1 in casa con il Modena solo su calcio di rigore, per poi imporsi in casa 2-1 con il Grosseto.

La Virtus Entella, altra big del girone, invece in questo scorcio di torneo ha battuto alla 28° giornata di campionato per 3-1 il Siena, per poi essere battuta nel recupero della 22° giornata in trasferta per 3-0 sul campo della Lucchese, per poi subire una nuova battuta d’arresto sempre in trasferta per 2-1 sul campo della Vjs Pesaro. I bianco-celesti liguri se la vedranno lunedì prossimo nel posticipo con la Carrarese una gara che ha il sapore quasi di un Derby. Il Pescara di Mr.Auteri ha invece inanellato un pareggio esterno per 1-1 sul campo della Fermana, per imporsi per 2-0 sul campo della Vjs Pesaro nel recupero della 22°giornata, per poi cedere nel finale come sopra detto con la capolista Modena per 1-0. Ora i biancocelesti adriatici giocheranno in casa con il Siena per cercare di fare punti ai fini della lotta per i Play-Off.

L’Ancona-Matelica ha avuto un periodo di alti e bassi, prima è stata battuta per 3-1 sul campo del Montevarchi nella 28° giornata per poi nel recupero della 22° giornata imporsi allo stadio Conero di Ancona per 2-0 sul Grosseto, per poi nella 29° giornata pareggiare in casa 1-1 con la Reggiana. Ora l’Ancona-Matelica giocherà in casa con la Fermana, compagine in lotta per la salvezza reduce dal pari interno per 1-1 con il Pescara, alla 28° giornata, per poi essere sconfitta per 2-0 sul campo del Montevarchi nel recupero della 22° giornata, per poi ottenere un prezioso pareggio esterno a reti inviolate sul campo della Lucchese.

La Vjs Pesaro, in lotta per un posto nella griglia dei Play-Off, dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Cesena nella 28° giornata, a cui è seguita la sconfitta interna per 2-0 ad opera del Pescara nel recupero della 22° giornata, ha ottenuto un prezioso successo interno per 2-1 sulla Virtus Entella, nel prossimo turno che si giocherà domani si recherà sul campo del Gubbio che in casa ha pareggiato per 2-2 con il Teramo nella 28° giornata, che poi ha battuto per 2-1 la Reggiana, nel recupero della 22° giornata, una partita fondamentale per entrambe le compagini che aspirano ad avere un posto nella griglia Play-Off.

Tra le compagini che lottano per la salvezza il Montevarchi sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori dopo aver battuto per 3-1 l’Ancona-Matelica in casa alla 28°giornata ha poi bissato il successo in casa per 2-0 nel recupero della 22° giornata, per poi ottenere un prezioso pareggio a reti inviolate sul campo dell’Olbia.

Nel prossimo turno domani sarà impegnata in casa con la Pistoiese anch’essa in lotta per la salvezza.

Gli arancioni della Pistoiese hanno dato segnali di ripresa dopo aver battuto per 3-0 la Carrarese nella 28° giornata, ha poi perso in casa 1-0 con il Pontedera nel recupero della 22° giornata, per poi successivamente nella 29° imporsi con un secco 3-0 sull’Imolese. Imolese che tra le squadre che sono in lotta per la salvezza, appare quella che in questo scorcio della stagione quella più in difficoltà un pareggio interno per 1-1 con l’Olbia il pareggio interno a reti inviolate con il Cesena sempre in casa e la secca sconfitta per 3-0 sul campo della Pistoiese. I rossoblù dell’Imolese hanno 26 punti in coabitazione con la Viterbese, la salvezza appare ancora una meta molto difficile.

Situazione ancora più dura per il fanalino di coda Grosseto che con i suoi soli 21 punti risulta essere staccato di ben 5 lunghezze dalla Viterbese e le sconfitte con la Reggiana per 3-1 ed Ancona Matelica per 2-0 e la sconfitta per 2-1 di Teramo hanno relegato i biancorossi maremmani all’ultimo posto, domani partita decisiva in casa con l’Imolese che rappresenta un crocevia importante per entrambe.

Ormai mancano solo 9 turni alla fine della regular season mentre in vetta, salvo stravolgimenti dell’ultim’ora, la situazione sembra ben delineata con il Modena saldamente al comando con 71 punti e ben 5 lunghezze di vantaggio sulla Reggiana seconda in classifica. In coda la lotta per evitare i Play-Out la situazione sembra essere molto incerta con molte squadre raccolte in pochi punti.

RISULTATI DELLA 28° GIORNATA

IMOLESE-OLBIA 1-1

VITERBESE-MODENA 0-1

MONTEVARCHI-ANCONA-MATELICA 3-1

CESENA-VJS PESARO 2-1

FERMANA-PESCARA 1-1

GUBBIO-TERAMO 2-2

LUCCHESE-PONTEDERA 1-2

PISTOIESE-CARRARESE 3-0

REGGIANA-GROSSETO 2-1

VIRTUS ENTELLA-SIENA 3-1

RISULTATI DELLA 22° GIORNATA (RECUPERO)

VITERBESE-OLBIA 0-0

ANCONA-MATELICA-GROSSETO 2-0

MONTEVARCHI-FERMANA 2-0

PISTOIESE-PONTEDERA 0-1

TERAMO-MODENA 1-2

GUBBIO-REGGIANA 2-1

VJS PESARO-PESCARA 0-2

CARRARESE-SIENA 3-1

LUCCHESE-VIRTUS ENTELLA 3-0

CLASSIFICA

MODENA 71

REGGIANA 66

CESENA 52

VIRTUS ENTELLA 49

PESCARA 47

ANCONA-MATELICA 46

PONTEDERA 39

CARRARESE 38

VJS PESARO 38

GUBBIO 37

SIENA 35

LUCCHESE 33

TERAMO 33

OLBIA 32

MONTEVARCHI 30

FERMANA 27

PISTOIESE 27

IMOLESE 26 (-2)

VITERBESE 26

GROSSETO 21

PROSSIMO TURNO

FERMANA-ANCONA-MATELICA

MODENA-OLBIA

MONTEVARCHI-PISTOIESE

CESENA-TERAMO

GROSSETO-IMOLESE

GUBBIO-VJS PESARO

PESCARA-SIENA

REGGIANA-PONTEDERA

VITERBESE-LUCCHESE

VIRTUS ENTELLA-CARRARESE SI GIOCA LUNEDI PROSSIMO 7 MARZO