Computer e materiale tecnico rubato, identificati i ladri

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civita Castellana, a seguito del furto avvenuto il 18 ottobre 2021 in degli uffici di un centro commerciale che erano dedicati a centro vaccinale e da cui furono rubati computer e materiale tecnico, considerato dai ladri di valore, avevano iniziato una puntuale azione investigativa, che ha visto ieri la conclusione.

I Carabinieri della Compagnia infatti a seguito ni numerosi indizi e successivi riscontri hanno individuato gli autori del crimine in tre soggetti del luogo, uno da poco maggiorenne e due minorenni; i tre soggetti, una volta identificati a seguito di riscontri investigativi, sono stati sottoposti a perquisizione domiciliare, da dove i Carabinieri hanno acquisito ulteriori riscontri di colpevolezza a loro carico, come per esempio i vestiti usati durante il furto ed inquadrati dalle telecamere; al termine delle investigazioni, ritenuti autori del crimine, i tre sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.