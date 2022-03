Rinviata per lutto la partita Ecosantagata – Rossi Foligno

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – L’Ecosantagata Civita Castellana comunica che la partita di domani al Palasmargiassi contro la Rossi ascensori Foligno, valida per la diciannovesima giornata del campionato nazionale di serie B girone F, è stata rinviata per lutto a data da destinarsi.

La decisione è stata presa dalla Federazione italiana pallavolo in seguito alla richiesta dell’Ecosantagata, sconvolta solo poche ore fa dalla notizia della scomparsa del suo giocatore Federico Fabbio.

In questo momento di terribile sofferenza per tutti coloro che hanno conosciuto Federico, l’Ecosantagata Civita Castellana si stringe in particolare al dolore dei suoi cari.

I funerali di Federico Fabbio si terranno domani pomeriggio alle 15 al duomo di Viterbo.

Ecosantagata Civita Castellana