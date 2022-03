Primo impegno della Poule Salvezza per la Domus Mulieris

NewTuscia – VITERBO – Tutto pronto per il via della seconda fase del campionato di serie B di basket che, in questo sabato pomeriggio, metterà in scena il primo match delle ragazze della Domus Mulieris Viterbo contro la NPC Rieti. Le gialloblù allenate da Carlo Scaramuccia, dopo una prima fase caratterizzata da buone prestazioni ma anche da qualche sconfitta evitabile, si ritrovano a dover lottare con altre sette formazioni per evitare gli ultimi due posti che condannano alla discesa in serie C.

Sulla base dei risultati maturati nella prima fase contro le avversarie dello stesso girone, la Domus Mulieris può contare già su sei punti ma si troverà davanti una compagine che ne ha invece messi da parte ben dieci, a dimostrazione del valore di un gruppo che ha sfiorato la qualificazione alla Poule Promozione lottando fino alla fine per agganciare il quarto posto nella classifica del girone B.

“Partire con una vittoria sarebbe fondamentale – commenta il tecnico Carlo Scaramuccia – perché il girone prevede poche partite e vogliamo allontanarci subito dalle ultime due posizioni. Cercheremo di sfruttare il turno casalingo ma, per riuscirci, dovremo tornare a fare bene le cose che sappiamo fare, sia in attacco che in difesa. Rieti è un’ottima squadra, sa fare canestro in tanti modi ed ha giocatrici di valore sia tra le esterne che sotto canestro. Guai a concederci passaggi a vuoto perché potrebbe poi essere difficile recuperare contro un’avversaria come Rieti”.

Dall’infermeria arrivano notizie contrastanti per il tecnico che potrà contare nuovamente su Martina Grassia, assente contro Bull, ma non avrà a disposizione Joana Valtcheva, fermata da un infortunio alla caviglia che potrebbe farle saltare anche la gara del prossimo turno contro Smit Roma.

A partire da questa gara e per tutta la settimana, fino alla domenica successiva, la società gialloblù in collaborazione con la Stella Azzurra Viterbo ha organizzato una raccolta di medicinali e alimenti a lunga scadenza da destinare alla popolazione dell’Ucraina drammaticamente coinvolta dagli eventi bellici di questi giorni. Chiunque volesse contribuire potrà portare il materiale richiesto al palazzetto e dare così un contributo prezioso per sostenere la popolazione civile ucraina.

La palla a due è in programma alle ore 18,30 presso il PalaMalè, la direzione di gara sarà affidata ai signori Livio Matrigiani di Roma e Lorenzo Ciaccioni di Campagnano di Roma (RM). Prevista la diretta streaming sul profilo Facebook ufficiale del Basket Ants.