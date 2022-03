Pci, una struttura federale unica per l’area metropolitana di Roma

NewTuscia – ROMA – Unica Federazione dell’intera Area Metropolitana di Roma, questa è la struttura di direzione politica del PCI. Ma con forte caratterizzazione di coordinamento per Aree territoriali.



Così è per la Capitale, così è per l’Area Monti Prenestini-Casilina (Zagarolo), come per l’Area Castelli romani-Litoranea (Marino).Questo profilo, pensato per essere ancor più vicino alla presenza delle decine di comuni di cui si compone la provincia romana, viene diretto collegialmente con alcuni responsabili politici già individuati ed eletti all’unanimità.



Maurizio Aversa