Io Vino torna nella capitale il 13 marzo

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. IO VINO, l’evento dedicato al vino e al vitinio autoctono sarà a Roma il prossimo 13 marzo. La manifestazione ospiterà 90 cantine di Marche e Campania . Degustazioni e seminari per tutta la giornata alla scoperta della storia e le tradizioni dei territori

Dopo due anni stop, causa covid, torna la manifestazione dedicata all’enologia: ” IO VINO” , selezione di vitigno autoctono che il prossimo 13 marzo si terrà a Roma, presso l’Hotel Ergife. Per la prima volta, al quinto appuntamento, la manifestazione si svolgerà fuori la provincia di Roma, nel cuore della capitale; dove saranno presenti 90 aziende di Marche e Campiania, due regione che sono ai vertici della produzione di ottimi vini. Il format, sempre lo stesso, prevede seminari e degustazioni che tendono a far scoprire la passione e la tradizone di due regioni nella quali vi sono vignaioli e produttori che si tramandano da generazioni l’amore per la terra e il vino. Scoperte, quindi, che saranno approfondite nel corso di un’intera giornata, alla quale prenderanno parte esperti ed enologi, pronti ad intrattenere un pubblico che può riprendere contatto con degli eventi che sono mancati dalla scena. << Siamo contenti di poter riprendere le nostre attività – hanno spiegato Romina Lombardi e Manilo Frattari dell’associazione IO VINO- abbiamo scelto Roma perchè crediamo che sia una città importante per avvicinare tanti curiosi e un pubblico appassioanto. Sarà una bella giornata dedicata a Marche e Campania, due regioni che pur diverse tra loro , sapranno offrricii un panorama ricco di spunti e riflessioni sulla produzione di vini. Le cantine presenti sono molte, segno che c’è voglia di ripresa e di condivisione. Del resto questa manifestazione racchiude tanti argomenti che celebrano il vino>>.