Bassano in Teverina, al via i lavori di messa in sicurezza stradale in via Aniene 

A Bassano in Teverina continua il lavoro di messa in sicurezza stradale e riqualificazione territoriale che l'amministrazione comunale Romoli sta portando avanti dal giorno dell'insediamento.

In via Aniene sono infatti iniziati i lavori per il ripristino della viabilità della strada, danneggiata dallo smottamento del muro di cinta. L’intervento prevede la demolizione del muro e il rifacimento dello stesso.

Ma non solo sicurezza stradale, i lavori permettono infatti una più ampia riqualificazione della via. Grazie alla disponibilità del proprietario del terreno limitrofo, sarà possibile ampliare la carreggiata e ricavare due posti auto senza inficiare la regolare viabilità.

“Si tratta di un intervento molto importante nel cuore del nostro paese che non si esaurisce però nel solo rifacimento del muro – ha commentato il sindaco Romoli -. Come amministrazione stiamo infatti procedendo a una serie di lavori in via Aniene che verranno realizzati grazie all’apporto di un tecnico qualificato”.

