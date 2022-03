Alessandro Donati racconta “I signori del doping”

NewTuscia – VITERBO – Maestro dello sport specializzato nell’atletica leggera, Alessandro Donati è il simbolo mondiale della lotta contro il doping.



Nella sua vita interamente dedicata a seguire e far crescere atleti ai massimi livelli, si è spesso trovato a pagare lo scotto delle proprie denunce scomode, come quando nel 1987, dopo dieci anni da allenatore della nazionale italiana di atletica leggera, fu sollevato dall’incarico perché ai campionati del mondo di Roma smascherò la frode in mondovisione del salto in lungo truccato per far vincere la medaglia di bronzo a Giovanni Evangelisti (totalmente all’oscuro della combine).Negli anni la sua attività in nome di uno sport pulito – condotta sempre con profonda passione e spirito etico – è stata intensa.



È autore di diversi libri di denuncia sul fenomeno del doping e sul malaffare che lo circonda, fra i quali Campioni senza valore (Ponte delle Grazie, 1989) e il bestseller Lo sport del doping (Edizioni Gruppo Abele, 2012).Nel 2015 ha iniziato ad allenare Alex Schwazer con cui ha vissuto la scandalosa vicenda di persecuzione e ingiustizia raccontata da I signori del doping (Rizzoli, 2021). L’incontro è organizzato con il supporto e in collaborazione con ANCE Viterbo e Tuscia Film Fest.

Maestro dello sport specializzato nell’atletica leggera, Alessandro Donati è il simbolo mondiale della lotta contro il doping.

Nella sua vita interamente dedicata a seguire e far crescere atleti ai massimi livelli, si è spesso trovato a pagare lo scotto delle proprie denunce scomode, come quando nel 1987, dopo dieci anni da allenatore della nazionale italiana di atletica leggera, fu sollevato dall’incarico perché ai campionati del mondo di Roma smascherò la frode in mondovisione del salto in lungo truccato per far vincere la medaglia di bronzo a Giovanni Evangelisti (totalmente all’oscuro della combine).

Negli anni la sua attività in nome di uno sport pulito – condotta sempre con profonda passione e spirito etico – è stata intensa.

È autore di diversi libri di denuncia sul fenomeno del doping e sul malaffare che lo circonda, fra i quali Campioni senza valore (Ponte delle Grazie, 1989) e il bestseller Lo sport del doping (Edizioni Gruppo Abele, 2012).

Nel 2015 ha iniziato ad allenare Alex Schwazer con cui ha vissuto la scandalosa vicenda di persecuzione e ingiustizia raccontata da I signori del doping (Rizzoli, 2021).

L’incontro è organizzato con il supporto e in collaborazione con ANCE Viterbo e Tuscia Film Fest.