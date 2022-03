Tidei (Iv): “La Regione Lazio sempre più in prima linea per l’imprenditoria femminile“

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Questa mattina sono intervenuta, insieme al Presidente Zingaretti, all’assessore Paolo Orneli, alla Rettrice della Sapienza Antonella Polimeni e alle colleghe Eleonora Mattia, Michela Di Biase e Marta Leonori, alla presentazione della nuova edizione del bando Innovazione Sostantivo Femminile.

Si tratta della misura ideata dalla Regione Lazio per sostenere, promuovere e valorizzare nel nostro territorio lo sviluppo di Micro, Piccole o Medie Imprese femminili nel segno dell’innovazione dei processi e dei prodotti o servizi. L’edizione di quest’anno del bando rientra nella nuova programmazione unitaria Por Fesr 2021-2027 ed è finanziata con 3 milioni di euro. I contributi, a fondo perduto, saranno fino a 30mila euro.

Un segno concreto per essere al fianco di tante donne imprenditrici che hanno sofferto la crisi economica derivata dalla pandemia e che devono poter tornare a sperare in un futuro certo, prendendo in mano il proprio destino.

Nel Lazio, sono 117.678 le imprese attive guidate da donne, pari al 10,1% dell’imprenditoria femminile italiana. Per quanto riguarda il peso delle imprese femminili sul totale delle imprese attive, tale quota è pari al 23,4%, valore superiore a quello medio nazionale.

Sono dati e provvedimenti che dimostrano quanto la Regione Lazio sia, sempre di più, in prima linea nel tutelare settori strategici per la nostra economia e per l’imprenditoria femminile. Parità salariale, sviluppo e impresa.

Come per il PNRR è necessario che anche nel Lazio, con i fondi della nuova programmazione europea, ci si orienti verso una dimensione trasversale strategica che riguardi i giovani, le donne, la rimozione delle disuguaglianze di genere e territoriali. Temi e capitoli di un percorso di cui andiamo orgogliosi”.

Lo dichiara, in una nota, la presidente della Commissione Attività produttive e Sviluppo economico della Regione Lazio Marietta Tidei.