Ippica, Battistoni (Mipaaf): “Nasce un nuovo canale TV per l’ippica”￼

NewTuscia – ROMA – È stato presentato oggi, a Roma, EQU TV, il nuovo canale dedicato al cavallo. All’evento sono intervenuti il Senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario al Mipaaf, Fabio Schiavolin, Amministratore delegato Snaitech, Mariachiara Polselli, Amministratore delegato Epiqa Srl e Giovanni Bruno, nuovo direttore editoriale del canale tv.



EQUTV sarà l’emittente televisiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che da oggi 3 marzo, sbarcherà sul digitale terrestre al canale 151, sul canale 51 tivùsat oltre che sulla piattaforma Sky al canale 220.

“L’obiettivo di questo ambizioso progetto è quello di ridurre la distanza che c’è tra il pubblico che ama ed è appassionato di cavalli e l’ippica, che oggi sembra quasi un mondo per soli addetti ai lavori. Noi ambiamo a capovolgere la situazione attuale, e la Tv sarà uno strumento utile e fondamentale per raggiungere questo obiettivo” ha spiegato il senatore in conferenza stampa.

“Ho grandi aspettative per questo nuovo inizio – ha spiegato Battistoni -, propedeutico ad accrescere il potenziale dell’ippica italiana. Una tv moderna ed innovativa può dare un contributo sostanziale allo sviluppo di tutta la filiera”.