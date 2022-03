Federscherma Lazio, Damiano Di Veroli campione d’Europa nel fioretto maschile a squadre

NewTuscia – NOVI SAD – Fantastica medaglia d’oro per Damiano Di Veroli nel fioretto maschile a squadre. Per l’atleta delle Fiamme Oro che si allena alla Giulio Verne Scherma, una grande vittoria insieme ai compagni di squadra Jacopo Bonato, Giulio Lombardi e Tommaso Martini. Il romano è stato fondamentale soprattutto in finale dove ha trovato la rimonta nel penultimo assalto contro la Polonia regalando poi un piccolo vantaggio a Martini per l’ultimo e decisivo incontro. Ecco le sue parole al termine della premiazione: “Rimontare non è facile. Abbiamo sofferto molto ma siamo stati bravi a farlo. Arrivare secondi avrebbe lasciato l’amaro in bocca. Però abbiamo saputo lottare dal primo all’ultimo assalto. Con una squadra del genere è bello vincere. La dedico ai miei maestri Maria Pia e Massimo e alla mia famiglia che urlava dagli spalti.”

Il Tricolore sventola più in alto di tutte le altre bandiere nel fioretto maschile. Inarrestabile la marcia degli azzurrini, guidati dai maestri Giuseppe Pierucci e Francesca Bortolozzi. Senza storia sia il match del tabellone da 16, vinto per 45-25 contro Israele, che l’assalto dei quarti con l’Ungheria chiuso con un ancor più netto 45-22. In semifinale il quartetto Martini-Di Veroli-Lombardi-Bonato ha trovato la Francia, prendendo subito il comando dell’incontro e mettendo tra sé e i transalpini un margine aumentato stoccata dopo stoccata. Il 45-31 che ha consegnato all’Italia il pass per la finale è specchio fedele di una sfida tutta tinta d’azzurro.

S’è arrivati così al match per la medaglia d’oro contro la Polonia. Una finale equilibratissima: l’Italia parte forte, i polacchi si rifanno sotto e dalla terza frazione in avanti sorpassano e danno la sensazione di scappar via. Da lì, ciascuno per la propria parte, gli azzurrini riescono a restare nell’incontro riavvicinandosi pian piano: Lombardi ci riporta a -3, Di Veroli si scatena e archivia l’ottava frazione in parità, Martini chiude completando il capolavoro: 45-41 per l’Italia, titolo europeo e Inno di Mameli che risuona alla Spens Arena.

CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI FIORETTO MASCHILE A SQUADRE – Novi Sad (Serbia), 2 marzo 2022

Qui tutti i risultati

Finale

ITALIA b. Polonia 45-41

Finale ¾

Francia b. Belgio 45-40

Semifinali

ITALIA b. Francia 45-31

Polonia b. Belgio 45-22

Quarti di finale

ITALIA b. Ungheria 45-22

Tabellone da 16

ITALIA b. Israele 45-25

Classifica: 1. ITALIA, 2. Polonia, 3. Francia, 4. Belgio