Il salvadanaio digitale di Credit Agricole

NewTuscia – Il salvadanaio digitale è l’ultima novità proposta da Credit Agricole ai propri clienti: più di 2 milioni di persone avranno la possibilità di usufruire di questo strumento il cui scopo è, secondo ciò che è stato reso noto dallo stesso istituto di credito, quello di rendere più democratico l’accesso al risparmio gestito. Con la collaborazione di Gimme5, Credit Agricole si propone l’obiettivo di avvicinare la clientela a un risparmio che possa essere gestito in modalità digitale, in maniera più immediata e più semplice; al tempo stesso, viene garantito un significativo processo di educazione finanziaria.

Businessman draw growth graph and progress of business and analyzing financial and investment data ,business planning and strategy on blue background.

L’ingresso nel moneto degli investimenti

Tutti i clienti della banca, grazie al salvadanaio digitale di Credit Agricole, verranno messi nelle condizioni di accedere al settore degli investimenti, non per forza con grandi importi. Uno dei tratti peculiari del salvadanaio digitale è la facilità di utilizzo, garantita da automatismi che possono essere impostati senza alcuna difficoltà. Usando solo il proprio smartphone si ha l’occasione di risparmiare e al tempo stesso di investire, scegliendo la cifra che si ritiene opportuno utilizzare, al fine di conseguire obiettivi di risparmio che sono gli stessi clienti a definire. Una chance da cogliere al volo, soprattutto se abbinata a un codice promozionale credit agricole che garantisce un ulteriore risparmio.

La partnership tra Credit Agricole e Gimme5

Attraverso la partnership a cui ha dato vita con Gimme5, Credit Agricole dimostra di voler essere sempre accanto ai propri clienti e di contribuire in maniera efficace alla loro educazione e perfino alla loro alfabetizzazione finanziaria per ciò che concerne le più importanti tematiche di carattere economico, in ogni fase della vita. I clienti non dovranno fare altro che accedere alla propria app di Credit Agricole per entrare nel salvadanaio digitale, in modo da controllare se gli obiettivi di risparmio che sono stati prefissati siano stati raggiunti o meno. Gli importi che vengono messi da parte, poi, possono essere investiti in fondi comuni, affinché i risparmi vengano allocati con la massima efficacia.

Come funziona il salvadanaio digitale

Ma qual è il meccanismo di funzionamento che sta alla base del salvadanaio digitale? Ci sono varie regole automatiche per le quali viene effettuato un versamento all’interno del salvadanaio: ciò può avvenire, per esempio, il giorno del compleanno o tutte le volte che la propria squadra del cuore vince. Volendo, si può anche impostare un importo di risparmio corrente. Credit Agricole, dunque, prova a rimediare a quello che nel nostro Paese è un tema molto importante e che non può essere sottovalutato, vale a dire la carente educazione finanziaria. Lo fa in un processo di trasformazione digitale, che ormai caratterizza da anni i servizi della banca, e al tempo stesso si propone di accompagnare l’evoluzione culturale della clientela per ciò che riguarda l’uso degli strumenti digitali.

Le proposte di Scontiebuoni.it

Anche i servizi di Credit Agricole possono essere utilizzati grazie ai codici sconto che si trovano sul sito Scontiebuoni.it : un portale che vale la pena di consultare in maniera costante proprio per scoprire tutte le promozioni di cui si può usufruire, ovviamente in maniera gratuita. Su Scontiebuoni.it ci sono codici sconto di tutti i tipi, che permettono di risparmiare sull’acquisto di prodotti e servizi bancari, ma anche assicurativi e relativi a molti altri ambiti.

Le esigenze digitali dei clienti

Il salvadanaio digitale di Credit Agricole è stato concepito e ideato per tutte le persone che hanno la necessità di una maggiore consapevolezza finanziaria: un bisogno che riguarda in modo particolare i più giovani. La partnership con Gimme5 è finalizzata proprio a questo: la demolizione delle barriere che spesso impediscono l’accesso al risparmio gestito, che spaventa il grande pubblico e che proprio per questo motivo si ritrova a rinunciare a investimenti smart. La democratizzazione del settore garantita dal salvadanaio digitale va incontro alle nuove necessità digitali di una clientela che si dimostra sempre più esigente. In più, la sfida di gestione del risparmio vuol promuovere anche la conoscenza finanziaria.