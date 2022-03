Allegrini candidata sindaco per FDI: il quadro elettorale comincia a prendere forma

Newtuscia – VITERBO – Una sfida “in rosa”, se non fosse per Giovanni Scuderi, quella a cui gli attuali candidati (o quasi) promettono di partecipare; forse, potrebbe essere la Lega ad affiancare a Scuderi un altro uomo, ma per ora non è dato avere certezze su questo fronte.

Laura Allegrini è la candidata sindaco per Fratelli d’Italia: questa mattina l’annuncio ufficiale, del quale già si vociferava nei giorni scorsi; l’ex assessore ai Lavori Pubblici, proprio nelle ultime ore, aveva non a caso diffuso un componimento del poeta spagnolo Rafael Alberti, con una profonda dedica alla città di Viterbo, accompagnato da una foto di lei che, all’ombra delle mura viterbesi, ha lo sguardo rivolto verso l’alto. I più romantici non faticherebbero certo a rintracciarvi un segnale di quanto poi accertato in mattinata.

Grazie a questa notizia, il quadro dei candidati sindaco comincia a delinearsi in maniera più decisa, quando mancano ormai appena 3 mesi alle comunali:

Giovanni Scuderi – Il primo a scendere ufficialmente in campo, spiazzando chiunque.

– Il primo a scendere ufficialmente in campo, spiazzando chiunque. Chiara Frontini – Ufficializzata come candidato pochi giorni fa, la leader di Viterbo2020 ha trovato, sembra, un possibile appoggio da nientemeno che Vittorio Sgarbi , al quale piacerebbe assumere il ruolo di assessore alla Cultura; nulla di ufficiale, comunque.

Se dovessimo stilare una lista dei probabili, invece, la cosa si farebbe più difficile, sebbene non imprevedibile: pare che Luisa Ciambella sarà un’inevitabile concorrente dei suddetti con una nuova lista, mentre Alessandra Tronacarelli dovrebbe essere ancora la più quotata per il PD.

Molto più complesso, infine, comprendere le intenzioni di Forza Italia, che rimane ancora un partito di difficile collocazione a livello di strategia politico-elettorale.

Il quadro si fa dunque più chiaro, ma cambiamenti improvvisi, di persone e alleanze, non escluderebbero una ritrattazione complessiva dell’architettura elettorale.