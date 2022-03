Raccolta di beni per aiutare il popolo ucraino  

NewTuscia – TETRRACINA – Riceviamo e pubblichiamo. Una raccolta di medicinali, di beni di prima necessità tra cui generi alimentari non deperibili e vestiario. E’ l’iniziativa di solidarietà in favore del popolo ucraino, promossa da Fratelli d’Italia di Terracina. La donazione prevede due giornate di raccolta dei beni, giovedì 3 e venerdì 4 marzo, dalle ore 10 alle 18, presso un apposito stand posizionato davanti il Conad Superstore di via Badino a Terracina. I beni raccolti saranno successivamente trasportati, con appositi mezzi e con il supporto dell’amministrazione comunale di Terracina, nella Basilica di Santa Sofia a Roma, che è la chiesa nazionale degli ucraini in Italia, e da qui verranno inviati fino al confine ucraino.

È il momento della solidarietà, in queste occasioni la nostra città si è sempre dimostrata una grande comunità aperta e solidale e il nostro invito è a donare.

Tutti noi di Fratelli d’Italia, a partire da Giorgia Meloni, siamo al fianco del popolo ucraino che, con coraggio e determinazione, si sta difendendo contro l’aggressione di un altro Stato.